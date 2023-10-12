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Как голкипер. Жиру попал в сборную недели в EA Sports FC 24

Италия
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У француза достойный рейтинг - 84 пункта

Как голкипер. Жиру попал в сборную недели в EA Sports FC 24

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

EA Sports опубликовала команду недели в FC 24.

Неожиданностью стала позиция голкипера в символической сборной от канадцев. Вратарем в этой команде выбран форвард "Милана" Оливье Жиру. 37-летний француз получил 84-й рейтинг в качестве стража ворот.

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Напомним, Жиру был вынужден защищать ворота "россонери" в матче против "Дженоа", после того как основной вратарь "дьяволов" Майк Меньян получил красную карточку. В итоге в компенсированное время к поединку Оливье парировал удар игрока "грифонов", тем самым совершив решающий сейв.

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В статье: Оливье Жиру Милан киберспорт
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