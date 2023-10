Как голкипер. Жиру попал в сборную недели в EA Sports FC 24

EA Sports опубликовала команду недели в FC 24.

Неожиданностью стала позиция голкипера в символической сборной от канадцев. Вратарем в этой команде выбран форвард "Милана" Оливье Жиру. 37-летний француз получил 84-й рейтинг в качестве стража ворот.

Напомним, Жиру был вынужден защищать ворота "россонери" в матче против "Дженоа", после того как основной вратарь "дьяволов" Майк Меньян получил красную карточку. В итоге в компенсированное время к поединку Оливье парировал удар игрока "грифонов", тем самым совершив решающий сейв.

Clean sheet captains, midfield maestros, and break-in-case-of-emergency keepers: We salute you.



Team of the Week 4 is available now in Ultimate Team in #FC24. pic.twitter.com/e6IWQ8olXR