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Как голкипер. Жиру попал в сборную недели в EA Sports FC 24
У француза достойный рейтинг - 84 пункта
Getty Images / Global Images Ukraine
EA Sports опубликовала команду недели в FC 24.
Неожиданностью стала позиция голкипера в символической сборной от канадцев. Вратарем в этой команде выбран форвард "Милана" Оливье Жиру. 37-летний француз получил 84-й рейтинг в качестве стража ворот.
Напомним, Жиру был вынужден защищать ворота "россонери" в матче против "Дженоа", после того как основной вратарь "дьяволов" Майк Меньян получил красную карточку. В итоге в компенсированное время к поединку Оливье парировал удар игрока "грифонов", тем самым совершив решающий сейв.
Clean sheet captains, midfield maestros, and break-in-case-of-emergency keepers: We salute you.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) October 11, 2023
Team of the Week 4 is available now in Ultimate Team in #FC24. pic.twitter.com/e6IWQ8olXR
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