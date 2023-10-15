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Сандро Тонали будет лечиться от лудомании
Все из-за ставок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ньюкасла" и сборной Италии Сандро Тонали пройдет лечение от лудомании. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ранее Тонали вместе с Николо Дзаньоло был исключен из состава национальной сборной из-за участия в нелегальных ставках. Список подозреваемых содержит еще около 50 игроков.
Сандро признался своим близким, что страдает от зависимости от азартных игр и боится потерять все деньги из-за лудомании. В ближайшее время он начнет посещать психотерапевта и пройдет курс лечения от лудомании.
Окружение футболиста поддерживает его и называет это "юношеской ошибкой". Сообщается, тренер "Ньюкасла" Эдди Гау интересовался психологическим состоянием игрока и полностью поддерживает его.
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