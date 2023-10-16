Альбертини об игромании Тонали и Дзаньоло: Поколение неподготовленных детей - они завалены деньгами, но не умеют распоряжаться ими

Напомним, полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали и вингера "Астон Виллы" Николо Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках. Под следствием по обвинению в нелегальных ставках также находится полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Николо Фаджоли.

Впоследствии Тонали сообщил, что страдает лудоманией и намерен обратиться за помощью к психологу. Агент Фаджоли Марко Джордано также заявил об игровой зависимости своего клиента.

Деметрио Альбертини высказался о скандале со ставками игроков сборной Италии