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Альбертини об игромании Тонали и Дзаньоло: Поколение неподготовленных детей - они завалены деньгами, но не умеют распоряжаться ими
Деметрио Альбертини высказался о скандале со ставками игроков сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
Напомним, полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали и вингера "Астон Виллы" Николо Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках. Под следствием по обвинению в нелегальных ставках также находится полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Николо Фаджоли.
Впоследствии Тонали сообщил, что страдает лудоманией и намерен обратиться за помощью к психологу. Агент Фаджоли Марко Джордано также заявил об игровой зависимости своего клиента.
Деметрио Альбертини высказался о скандале со ставками игроков сборной Италии
"Я лишь хочу сказать, что мы имеем дело с поколением неподготовленных детей. Их завалили деньгами, но они не умеют ими распоряжаться... Они поддаются соблазну по глупости.
С соцсетями, интернетом и другими "возможностями" шансы совершить ошибку возрастают, особенно при отсутствии необходимого образования. Я говорю вам это как отец 22-летнего юноши.
Существуют установленные правила и штрафные санкции. Нам все еще предстоит определить личную ответственность, не поддаваясь желанию преждевременно обвинить.
Мы говорим об очень серьезных вещах. Я надеюсь, что вовлеченные в это игроки смогут объяснить ситуацию и вскоре вернутся на поле. Радоваться чужой беде нехорошо, но те, кто поступил неправильно, будут отвечать за это, поскольку так будет правильно", - сказал бывший игрок "Милана" в интервью Libero
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