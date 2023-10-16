  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Альбертини об игромании Тонали и Дзаньоло: Поколение неподготовленных детей - они завалены деньгами, но не умеют распоряжаться ими
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альбертини об игромании Тонали и Дзаньоло: Поколение неподготовленных детей - они завалены деньгами, но не умеют распоряжаться ими

Италия
(1 голосов)

Деметрио Альбертини высказался о скандале со ставками игроков сборной Италии

Альбертини об игромании Тонали и Дзаньоло: Поколение неподготовленных детей - они завалены деньгами, но не умеют распоряжаться ими

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали и вингера "Астон Виллы" Николо Дзаньоло подозревают в нелегальных ставках. Под следствием по обвинению в нелегальных ставках также находится полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Николо Фаджоли.

Впоследствии Тонали сообщил, что страдает лудоманией и намерен обратиться за помощью к психологу. Агент Фаджоли Марко Джордано также заявил об игровой зависимости своего клиента.

Деметрио Альбертини высказался о скандале со ставками игроков сборной Италии

"Я лишь хочу сказать, что мы имеем дело с поколением неподготовленных детей. Их завалили деньгами, но они не умеют ими распоряжаться... Они поддаются соблазну по глупости.

С соцсетями, интернетом и другими "возможностями" шансы совершить ошибку возрастают, особенно при отсутствии необходимого образования. Я говорю вам это как отец 22-летнего юноши.

Существуют установленные правила и штрафные санкции. Нам все еще предстоит определить личную ответственность, не поддаваясь желанию преждевременно обвинить.

Мы говорим об очень серьезных вещах. Я надеюсь, что вовлеченные в это игроки смогут объяснить ситуацию и вскоре вернутся на поле. Радоваться чужой беде нехорошо, но те, кто поступил неправильно, будут отвечать за это, поскольку так будет правильно", - сказал бывший игрок "Милана" в интервью Libero

Читайте также Тонали и Дзаньоло чуть не плакали на допросе по делу о ставках. Игроки признались, что нелегально играли в азартные игры
По теме
yellow-arrow
Ибрагимович о кальчополи: у Ювентуса 38 титулов, а не 36. На поле мы показали, что лучшие
yellow-arrow
Ибрагимович раскритиковал Балотелли, тот ответил лишь одним фото в инстаграме
yellow-arrow
Сандро Тонали будет лечиться от лудомании
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия Сандро Тонали Николо Дзаньоло Николо Фаджоли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
juventusnews

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде