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Маттео Тоньоцци покинул Ювентус и стал спортивным директором в испанском клубе

Италия
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Маттео Тоньоцци стал спортивным директором в Гранаде

Маттео Тоньоцци покинул Ювентус и стал спортивным директором в испанском клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", Маттео Тоньоцци покинул пост шеф-скаута.

Маттео Тоньоцци работал на этом посту около шести лет, причина, почему Тоньоцци расторг контракт, - неизвестна. Но на официальном аккаунте "Гранады" в твиттере было опубликовано, что Тоньоцци стал новым спортивным директором "Гранады".

Напомним, "Градана" занимает 19 место в чемпионате Испании.

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В статье: Ювентус (Турин) Гранада
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