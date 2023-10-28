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Маттео Тоньоцци покинул Ювентус и стал спортивным директором в испанском клубе
Маттео Тоньоцци стал спортивным директором в Гранаде
Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", Маттео Тоньоцци покинул пост шеф-скаута.
Маттео Тоньоцци работал на этом посту около шести лет, причина, почему Тоньоцци расторг контракт, - неизвестна. Но на официальном аккаунте "Гранады" в твиттере было опубликовано, что Тоньоцци стал новым спортивным директором "Гранады".
???? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????: Matteo Tognozzi, nuevo Director Deportivo del Granada Club de Fútbol. #???????????????????????????????????????????? ????????— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 27, 2023
Напомним, "Градана" занимает 19 место в чемпионате Испании.
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