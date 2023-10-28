Маттео Тоньоцци покинул Ювентус и стал спортивным директором в испанском клубе

Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", Маттео Тоньоцци покинул пост шеф-скаута.

Маттео Тоньоцци работал на этом посту около шести лет, причина, почему Тоньоцци расторг контракт, - неизвестна. Но на официальном аккаунте "Гранады" в твиттере было опубликовано, что Тоньоцци стал новым спортивным директором "Гранады".

???? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????: Matteo Tognozzi, nuevo Director Deportivo del Granada Club de Fútbol. #???????????????????????????????????????????? ???????? — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 27, 2023

Напомним, "Градана" занимает 19 место в чемпионате Испании.