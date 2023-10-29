Серия А. Камбек Раньери с 0:3 на 4:3

Серия А. Десятый тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Фрозиноне" 4:3

Голы: Ористанио 72, Макумбу 76, Паволетти 90+3, 90+5 - Суле 23, 37, Брешианини 49

Нереализованный пенальти: Манкозу 30 (К, перекладина)

Встреча двух новичков лиги. Клаудио Раньери в 2019-ом году сменил Эусебио Ди Франческо сразу в двух командах - "Роме" и "Сампдории". Сегодня ЭДФ мог взять реванш. Мог добыть свою первую гостевую победу в сезоне с "Фрозиноне". Был близок, ведь вел со счетом 3:0, вел в счете еще на 92-ой минуте. Но "Кальяри", в первых девяти турах набравший лишь три очка без побед, сумел невероятным образом добыть такую!

В принципе, подопечные Раньери и в первом тайме вряд ли заслуживали проигрывать. Уж точно не разгромно. Суле воспользовался ошибкой в обороне, разыграл с Рейньером и забил. Но вскоре хозяин Гольданига пробивал головой в упор. Вратарь Турати вытащил. Затем Манкозу мог сравнять с пенальти - перекладина! Суле убежал в контратаку и забил второй. Но в концовке тайма Манкозу попал в каркас ворот уже с игры. Головой.

В перерыве Раньери заменил опорника Дейолу на форварда Паволетти, страдающего от травм. Но забил вновь гость. Брешианини с паса пяткой Лиролы. Хозяева отвечали ударом головой Дзаппы, вытащенным защитником Монтеризи с линии. Хотя вскоре забили. Ористанио перехватил у Рейньера, разыграл с Паволетти и наконец-то забил с линии штрафной. Макумбу также забил. 2:3. Ну а в концовке началось сумашествие.

Именно Паволетти голом на 95-ой минуте в плей-офф принес "Кальяри" место в Серии А. Сегодня в концовке поначалу пенальти на нем отменили с помощью ВАР. Похоже, Турати задел мяч. Но затем Леонардо забил головой на 93-ей минуте, ногой в упор на 95-ой и убежал бешено радоваться вместе со всем стадионом. Хотя из игры не выпал, а через три минуты на линии уже собственных ворот заблокировал удар Околи.

Два гола, ассист и заблокированный удар на линии ворот Паволетти за один тайм выводят "Кальяри" с последнего места. Пока что только на предпоследнее. Но с таким характером сарды способны выбраться из зоны вылета и сохранить Раньери его пост. А "Фрозиноне" остается 12-ым и без гостевых побед.