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Ювентус хочет усилить полузащиту зимой: рассматривают даже де Пауля

Италия

Амбициозные планы туринцев

Ювентус хочет усилить полузащиту зимой: рассматривают даже де Пауля

Фото: twitter.com/rodridepaul

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"Ювентус" собирается усилить среднюю полузащиты в январе. В клубном шорт-листе находится несколько громких имен.

Главная цель туринского клуба – полузащитник "Удинезе" Лазар Самарджич. Transfermarkt оценивает 21-летнего серба в 20 миллионов евро. В этом сезоне он провел 10 матчей и забил 2 гола.

Среди запасных вариантов есть Родриго де Поль из "Атлетико" и Пьер-Эмиль Хейбьерг из "Тоттенхэма". Первый оценивается в 40 миллионов евро, а второй в 32 миллиона евро.

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Источник:
football-italia.net
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