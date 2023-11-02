Ювентус хочет усилить полузащиту зимой: рассматривают даже де Пауля

"Ювентус" собирается усилить среднюю полузащиты в январе. В клубном шорт-листе находится несколько громких имен.

Главная цель туринского клуба – полузащитник "Удинезе" Лазар Самарджич. Transfermarkt оценивает 21-летнего серба в 20 миллионов евро. В этом сезоне он провел 10 матчей и забил 2 гола.

Среди запасных вариантов есть Родриго де Поль из "Атлетико" и Пьер-Эмиль Хейбьерг из "Тоттенхэма". Первый оценивается в 40 миллионов евро, а второй в 32 миллиона евро.