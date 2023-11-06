Моуриньо о голах Ромы на 91-й и 94-й: Сумасшедшая игра. Мы заканчивали в 5 нападающих и с Белотти на позиции правого защитника

"Рома" забила на 91-й и 94-й минутах матча 11-го тура Серии А и обыграла "Лечче" (2:1). Сердар Азмуна забил первый гол за римлян, Ромелу Лукаку, который не реализовал пенальти в первом тайме, затем забил 9-й гол в 12 играх. Жозе Моуриньо высказался о волевой победе Ромы.

- "О чем вы говорили с Уссемом Ауаром после замены?

- Я хотел поговорить с игроками. Матч еще не был закончен. Команда была разбалансирована, мы вернулись к старой философии. Проиграешь ты 0:1 или 0:10 - разницы нет.

Мы заканчивали игру с пятью нападающими на поле и Белотти на позиции правого защитника. Ребята действовали экстраординарно, болельщики были невероятные, потому что обычно команде, проигрывающей в дополнительное время дома, совсем не гарантирована такая страстная поддержка.

Мне жаль "Лечче", потому что эта команда провела великолепную игру.

- Лукаку ранее всегда забивал с пенальти в Серии А, он реализовал 14 из 14 ударов.

- Это его первый промах в Италии, но второй при мне, насколько я помню, ещё был промах в матче за Суперкубок Европы с "Челси".

Но только тот, кто подходит к точке, рискует не забить. Дибала не чувствовал себя готовым к исполнению стандартов, и мы верим в Ромелу.

Я знаю Ромелу лучше, чем кто-либо другой. Лукаку очень чувствительный человек, и когда он не забивает с пенальти, это ранит его до конца игры. Вот почему победный гол, забитый на последней минуте, - это лучшее, что может быть, поскольку это позволит Ромелу поспать сегодня вечером и затем проснуться с улыбкой.

- Камбэки - ваша фишка. Ваши команды в Серии А забили 26 голов после 90-й минуты, пропустив лишь три гола.

- Я бы сказал, что дело в сердце, менталитете и связи с фанатами. Я тренировал шесть или семь клубов и не помню, чтобы когда-либо был в ситуации, когда болельщики продолжали гнать команду, которая проигрывала дома [в дополнительное время].

Я внес изменения в игру и попытался создать некоторый хаос, но правда в том, что "Лечче" мог бы забить еще и победить. Это была сумасшедшая игра", - сказал главный тренер "Ромы" Моуриньо в эфире DAZN.