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Виктор Коваленко начал в запасе матч Эмполи против Фрозиноне
Пока украинец не получает достаточного количества игрового времени
Фото: empolifc.com
6 ноября "Эмполи" в матче 10-го тура Серии А проводит матч с "Фрозиноне".
Украинский полузащитник Виктор Коваленко начинает матч на скамейке запасных и может получить шанс сыграть.
Напомним, что "Эмполи" арендовал Коваленко у "Аталанты" до конца текущего сезона. Его контракт с "бергамасками" истекает в июне 2025-го года.
???????????????? | SPOGLIATOIO— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) November 6, 2023
Spogliatoio pronto allo #StadioBenitoStirpe; alle 18.30 #FrosinoneEmpoli pic.twitter.com/RZzWNpkC5O
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