Виктор Коваленко начал в запасе матч Эмполи против Фрозиноне

6 ноября "Эмполи" в матче 10-го тура Серии А проводит матч с "Фрозиноне".

Украинский полузащитник Виктор Коваленко начинает матч на скамейке запасных и может получить шанс сыграть.

Напомним, что "Эмполи" арендовал Коваленко у "Аталанты" до конца текущего сезона. Его контракт с "бергамасками" истекает в июне 2025-го года.