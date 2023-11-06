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Виктор Коваленко начал в запасе матч Эмполи против Фрозиноне

Италия

Пока украинец не получает достаточного количества игрового времени

Виктор Коваленко начал в запасе матч Эмполи против Фрозиноне

Фото: empolifc.com

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6 ноября "Эмполи" в матче 10-го тура Серии А проводит матч с "Фрозиноне".

Украинский полузащитник Виктор Коваленко начинает матч на скамейке запасных и может получить шанс сыграть.

Напомним, что "Эмполи" арендовал Коваленко у "Аталанты" до конца текущего сезона. Его контракт с "бергамасками" истекает в июне 2025-го года.

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Виктор Коваленко Эмполи
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