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Коваленко тоже выходил. Фрозионе – Эмполи 2:1. Обзор матча, видео голов
Фрозионе - Эмполи ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.11.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В общем, неприметный матч Серии А. Но украинские болельщики могут заинтересоваться выступлением Виктора Коваленко, который вышел на замену. Его команда проиграла, украинец ничем особенным не отличился. И все же… смотрим видеообзор матча Серии А.
Серия А. 11-й тур
Фрозиноне. "Бенито Стирпе"
"Фрозиноне" - "Эмполи" 2:1
Голы: Чуни 58, Ибрагимович 74 - Капуто 86
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