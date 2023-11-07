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Коваленко тоже выходил. Фрозионе – Эмполи 2:1. Обзор матча, видео голов

Италия

Фрозионе - Эмполи ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.11.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Коваленко тоже выходил. Фрозионе – Эмполи 2:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В общем, неприметный матч Серии А. Но украинские болельщики могут заинтересоваться выступлением Виктора Коваленко, который вышел на замену. Его команда проиграла, украинец ничем особенным не отличился. И все же… смотрим видеообзор матча Серии А.

Серия А. 11-й тур
Фрозиноне. "Бенито Стирпе"
"Фрозиноне" - "Эмполи" 2:1
Голы: Чуни 58, Ибрагимович 74 - Капуто 86

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