Коваленко тоже выходил. Фрозионе – Эмполи 2:1. Обзор матча, видео голов

В общем, неприметный матч Серии А. Но украинские болельщики могут заинтересоваться выступлением Виктора Коваленко, который вышел на замену. Его команда проиграла, украинец ничем особенным не отличился. И все же… смотрим видеообзор матча Серии А.

Серия А. 11-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Эмполи" 2:1

Голы: Чуни 58, Ибрагимович 74 - Капуто 86