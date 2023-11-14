Экс-тренер Марселя Тудор дал согласие возглавить Наполи

В "Наполи" определились с заменой тренеру Руди Гарсии. Официально об его увольнении клуб еще не объявлял.

Как сообщает Gianluca Di Marzio, новым наставником неаполитанцев станет экс-коуч "Вероны" и "Марселя" Игор Тудор. По информации источника, хорватский специалист ответил согласием на предложение чемпиона Италии возглавить клуб.

Тудор согласился подписать однолетний контракт, хотя хотел бы договориться о более долгосрочном соглашении. Сейчас 45-летний специалист находится в Риме и ожидает решения клуба. Ранее сообщалось, что "Наполи" также рассматривает кандидатуру Антонио Конте.

"Наполи" идет на 4-м месте в Серии А, набрав 21 очко в 12 матчах.