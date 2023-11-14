Наполи ведет переговоры с еще одним тренером

"Наполи" ведет переговоры с еще одним кандидатом на должность главного тренера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Неаполитанцы рассматривают возможность возвращения Вальтера Маццари. 62-летний специалист готов принять предложение президента клуба Аурелио Де Лаурентиса о контракте до конца сезона 2023/24. Ранее подобное предложение получил Игор Тудор. Хорват готов возглавить клуб, но на своих условиях.

Маццарри ранее уже работал в "Наполи" - с октября 2009 по май 2912 года, выиграл Кубок Италии и сделал "Адзурри" вице-чемпионами страны. С мая 2022 года Вальтер безработный после увольнения из "Кальяри".

Сейчас главный тренер неаполитанцев – 59-летний француз Руди Гарсия. Однако об его оставке клуб сообщит только после того, как договорится с новым менеджером.

"Наполи" идет на 4-м месте в Серии А, набрав 21 очко в 12 матчах.