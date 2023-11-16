Агент Лаутаро Мартинеса: мы ведем переговоры с Интером о продлении контракта

Алехандро Камано, агент нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщил о старте переговоров по продлению контракта аргентинского футболиста с миланским клубом.

"Мы ведем переговоры с "Интером" о продлении контракта. Я уверен, что достигнутое соглашение удовлетворит обе стороны", - приводит слова агента журналист Николо Скира в соцсети Х.

По информации источника, Мартинес желает добиться повышения зарплаты по новому контракту до €7,5 млн в год.

В текущем сезоне Мартинес провел за "Интер" 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и одной результативной передачей. Действующее соглашение форварда с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 100 млн.