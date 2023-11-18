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Милан договаривается с Меньяном и Жиру о продлении контрактов
Таких игроков нужно удерживать всеми руками
Getty Images / Global Images Ukraine
Дела у "Милана" в Серии А и Лиге Чемпионов идут не слишком хорошо. Но пока не катастрофа. Руководители клуба постоянно в работе: задумываются над новым тренером, ищут усиление в состав и пытаются сохранить лидеров команды.
Одними из таких являются голкипер Майк Меньян и форвард Оливье Жиру. Как сообщает издание Сalciomercato, сейчас Милан и данные игроки ведут переговоры о пролонгации действующих соглашений о сотрудничестве.
Оба футболиста склонны к тому чтобы остаться в клубе, несмотря на предложения из других чемпионатов.
28-летний Меньян сыграл за Милан в этом сезоне 13 матчей. 37-летний Жиру забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 15-и играх.
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