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Милан договаривается с Меньяном и Жиру о продлении контрактов

Италия

Таких игроков нужно удерживать всеми руками

Милан договаривается с Меньяном и Жиру о продлении контрактов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Дела у "Милана" в Серии А и Лиге Чемпионов идут не слишком хорошо. Но пока не катастрофа. Руководители клуба постоянно в работе: задумываются над новым тренером, ищут усиление в состав и пытаются сохранить лидеров команды.

Одними из таких являются голкипер Майк Меньян и форвард Оливье Жиру. Как сообщает издание Сalciomercato, сейчас Милан и данные игроки ведут переговоры о пролонгации действующих соглашений о сотрудничестве.

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Оба футболиста склонны к тому чтобы остаться в клубе, несмотря на предложения из других чемпионатов.

28-летний Меньян сыграл за Милан в этом сезоне 13 матчей. 37-летний Жиру забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 15-и играх.

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Оливье Жиру Милан Майк Меньян
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Источник:
calciomercato.com
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