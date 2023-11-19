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Появились фото новой формы Италии на 2024 год
Вопрос только увидят ли эту форму на Евро
Twitter #U21EURO
Издание Footy Headlines обнародовало изображение новой игровой футболки сборной Италии, в которой они планируют играть на Евро-2024 в Германии. Конечно, если "Скуадра Адзурра" туда попадет.
Производителем является Adidas, а главной особенностью футболки можно выделить 3 полоски в цветах Италии.
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Решающий матч Квалификации на Евро-2024 Украина - Италия состоится 20 ноября в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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