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"Я по-прежнему сильнейший, когда здоров". Балотелли раскритиковал форвардов Италии за матч с Украиной
Бало надеется поехать на Евро
Форвард "Адана Демирспор" Марио Балотелли раскритиковал форвардов сборной Италии за матч отбора
"Распадори и Скамакка вообще играли против Украины? Сколько ударов они нанесли по воротам? Два?
Думаю, я по-прежнему сильнейший, когда здоров. Я хочу снова играть за сборную, когда залечу травму. Я всегда надеюсь получить вызов в сборную. Я несколько раз встречался со Спаллетти, мы хорошо пообщались", – цитирует футболиста Daily Sports.
Напомним, что Балотелли не выступает за сборную Италии с 2018 года.
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