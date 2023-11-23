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"Я по-прежнему сильнейший, когда здоров". Балотелли раскритиковал форвардов Италии за матч с Украиной

Италия

Бало надеется поехать на Евро

"Я по-прежнему сильнейший, когда здоров". Балотелли раскритиковал форвардов Италии за матч с Украиной

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Форвард "Адана Демирспор" Марио Балотелли раскритиковал форвардов сборной Италии за матч отбора Евро-2024 против Украины (0:0).

"Распадори и Скамакка вообще играли против Украины? Сколько ударов они нанесли по воротам? Два?

Думаю, я по-прежнему сильнейший, когда здоров. Я хочу снова играть за сборную, когда залечу травму. Я всегда надеюсь получить вызов в сборную. Я несколько раз встречался со Спаллетти, мы хорошо пообщались", – цитирует футболиста Daily Sports.

Напомним, что Балотелли не выступает за сборную Италии с 2018 года.

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