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Сарри о ситуации Лацио: Если бы проблема была во мне, я бы немедленно ушел в отставку

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Сарри о ситуации Лацио: Если бы проблема была во мне, я бы немедленно ушел в отставку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 13-го тура Серии А "Лацио" уступило "Салернитане" 2:1. Главный тренер "орлов" Маурицио Сарри сказал, что будет думать в чем проблема.

Команда утратила характер и инициативу. Явно что-то не работает. Будь я уверен, что проблема во мне, я бы немедленно ушел в отставку. Я не понимаю, почему я отношусь к ним иначе, чем в прошлом сезоне. Если уж на то пошло, то мне кажется, что я стал к ним строже. Если в течение следующих нескольких дней я оценю и обнаружу, что это моя вина, я буду первым, кто примет решение уйти, поговорив с президентом.

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"Лацио" одержали всего пять побед, две ничьи и шесть поражений в Серии А в этом сезоне. В Лиге чемпионов две победы, ничья и одно поражение. Следующий матч "Аквиле" ждет во вторник против "Селтика".

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Источник:
Gianluca Di Marzio
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