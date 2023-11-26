Ханданович начал работать скаутом в Интере

Легендарный голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович начал работать клубным скаутом "нерадзури". По данным итальянских СМИ, экс-голкипер будет специализироваться на поиске вратарей и вскоре отправится в тур по Европе.

39-летний словенский игрок повесил перчатки на гвоздь этим летом, после завершения контракта. К "Интеру" он присоединился в 2012 году, перейдя из "Удинезе" за 15 млн евро. Ханданович провел в клубе 11 лет.

Также в планы Самира входит обучение тренерскому ремеслу, поэтому во время путешествия по Европе он планирует общаться с наставниками других команд.