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Ханданович начал работать скаутом в Интере

Италия

Легенда клуба продолжит сотрудничество с нерадзури

Ханданович начал работать скаутом в Интере

Фото: Inter / Автор – неизвестен

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Легендарный голкипер миланского "Интера" Самир Ханданович начал работать клубным скаутом "нерадзури". По данным итальянских СМИ, экс-голкипер будет специализироваться на поиске вратарей и вскоре отправится в тур по Европе.

39-летний словенский игрок повесил перчатки на гвоздь этим летом, после завершения контракта. К "Интеру" он присоединился в 2012 году, перейдя из "Удинезе" за 15 млн евро. Ханданович провел в клубе 11 лет.

Также в планы Самира входит обучение тренерскому ремеслу, поэтому во время путешествия по Европе он планирует общаться с наставниками других команд.

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Самир Ханданович Интер (Милан)
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Источник:
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