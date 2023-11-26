Лаутаро Мартинес и Интер близки к продлению контракта

Недавно агент нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса сообщал о старте переговоров по пролонгации контракта аргентинского футболиста с миланским клубом.

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Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта подтвердил эту информацию перед дерби с "Ювентусом".

Самое главное то, что игрок неоднократно говорил, что хочет продолжать с нами, поэтому, естественно, клуб с этим соглашается. Мы это обсуждаем, и я думаю, что не будет проблем с согласованием продления контракта.

Действующее соглашение форварда с миланцами рассчитано до конца июня 2026 года. В сезоне 2023/24 годов Мартинес сыграл 17 матчей, в которых забил 15 голов и отметился ассистом.