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Лаутаро Мартинес и Интер близки к продлению контракта
Обе стороны не против такой идеи
Faisal HQ / Автор неизвестен
Недавно агент нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса сообщал о старте переговоров по пролонгации контракта аргентинского футболиста с миланским клубом.
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта подтвердил эту информацию перед дерби с "Ювентусом".
Самое главное то, что игрок неоднократно говорил, что хочет продолжать с нами, поэтому, естественно, клуб с этим соглашается. Мы это обсуждаем, и я думаю, что не будет проблем с согласованием продления контракта.
Действующее соглашение форварда с миланцами рассчитано до конца июня 2026 года. В сезоне 2023/24 годов Мартинес сыграл 17 матчей, в которых забил 15 голов и отметился ассистом.
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