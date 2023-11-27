Серия А. Верона и Лечче уже почти два десятка матчей без побед

Серия А. 13-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

: Нгонг 41, Джурич 77 - Уден 30, Х. Гонсалес 69

"Верона" начала сезон двумя победами подряд, но в десяти следующих турах после этого набрала лишь два очка, забив четыре мяча, и опустилась в зону вылета. "Лечче" успел победить и в сентябре, но затем набрал три очка в семи турах без побед и близок к зоне вылета. Получается похоже на предыдущий сезон обеих. Тогда Марко Барони тренировал вторых, теперь - первых. Его переход мало изменил.

Вообще-то, игра получилась очень весёлой, атакующей. То есть команды могут надеяться, что скоро победят. Они нанесли 16 ударов в створ ворот. Причем 11 - хозяева. Вратарь гостей Фальконе работал тяжело. А первым пропустил Монтипо, когда Уден подхватил отскок и закрутил с линии штрафной. Но вскоре оборона "Лечче" подарила мяч Джуричу, а тот нашёл Нгонга.

Во втором тайме команды также обменялись голами. Гонсалесу помог рикошет при ударе с острого угла. Помог рикошет и Джуричу во время навеса штрафного и удара головой.

Нынешняя команда Барони остаётся предпоследней.