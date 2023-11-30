Италия
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Ювентус интересуется вингером Копенгагена
Скауты были на матче против Баварии
juvefcdotcom
Итальянский клуб интересуется вингером датского "Копенгагена" Руни Барджи.
"Ювентус" отправил скаутов на матч против мюнхенской "Баварии" в 5-м туре группового этапа Лиге Чемпионов, который закончился нулевой ничьей (0:0).
Сообщается, что трансферная стоимость футболиста 4 млн. евро.
Отметим, что в этом сезоне Руни Барджи провел в ЛЧ 8 матчей и забил 1 гол.
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