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Ювентус интересуется вингером Копенгагена

Италия
Обновлено

Скауты были на матче против Баварии

Ювентус интересуется вингером Копенгагена

juvefcdotcom

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский клуб интересуется вингером датского "Копенгагена" Руни Барджи.

"Ювентус" отправил скаутов на матч против мюнхенской "Баварии" в 5-м туре группового этапа Лиге Чемпионов, который закончился нулевой ничьей (0:0).

Сообщается, что трансферная стоимость футболиста 4 млн. евро.

Отметим, что в этом сезоне Руни Барджи провел в ЛЧ 8 матчей и забил 1 гол.

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Источник:
juvefcdotcom
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