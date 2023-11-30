Ювентус интересуется вингером Копенгагена

Итальянский клуб интересуется вингером датского "Копенгагена" Руни Барджи.

"Ювентус" отправил скаутов на матч против мюнхенской "Баварии" в 5-м туре группового этапа Лиге Чемпионов, который закончился нулевой ничьей (0:0).

Сообщается, что трансферная стоимость футболиста 4 млн. евро.

Отметим, что в этом сезоне Руни Барджи провел в ЛЧ 8 матчей и забил 1 гол.