Серия А. Наполи - Интер 0:3. Когда сильнее, тогда сильнее

Серия А. 14-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер" 0:3

Голы: Чалханоглу 44, Барелла 62, Тюрам 85

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Натан (Дзербин 87), Лоботка (Зелински 75), Ангисса, Элмас (Линдстрем 75), Политано (Распадори 68), Осимхен, Кварацхелия

"Интер": Зоммер, Дармиан (Биссек 86), Де Фрай (Аугусто 18), Ачерби, Думфриз (Куадрадо 78), Чалханоглу, Барелла, Мхитарян (Фраттези 77), Димарко, Тюрам (Арнаутович 86), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Элмас 59, Ангисса 74, Ррахмани 77 - Дармиан 78, Тюрам 86

Главный арбитр: Давиде Масса

"После 23-ех лет карьеры я не думал, что могу переживать такие эмоции. Было замечательно вернуться сюда, люди любят меня и я чувствую, будто вернулся домой. Но я должен сфокусироваться на улучшении игры своей команды", - так сказал Вальтер Мадзарри за несколько минут до первого своего домашнего матча второй каденции в "Наполи". После этого матча ясно, что работы очень много.

Мадзарри начал очень неплохо. Победой в гостях над "Аталантой", 2:4 в Мадриде от "Реала" с 2:2 еще на 82-oй минуте. Он был доволен игрой в тех матчах. Но сразу же пришлось играть и против "Интера". Лидера лиги, финалиста Лиги Чемпионов, применившего ротацию в среду в ЛЧ, не победившего "Ювентус" в лиге неделю назад и не сделавшего тогда достаточно, потому хотевшегo кое-что доказать...

"Наполи" и сегодня старался. Владение мячом и по ударам по воротам выиграл (57:43, 15:11). Если бы в нескольких ключевых моментах забил или не пропустил или заработал пенальти - результат мог бы выйти иным. Но тогда это было бы несправедливо. Поскольку "Интер" во всех первых 14-ти турах нынешнего сезона сильнее, собраннее, качественнее.

"Нерадзурри" еще и блестяще играют именно в гостях. Не победили лишь в одном гостевом матче в лиге в нынешнем сезоне. А проигрывали в последний раз в таком в мае. Да, как раз "Наполи". Но то был чемпионский "Наполи". Сейчас это растерянный "Наполи" после смены тренера. Еще и играющий плохо дома. Уже пять поражений и всего две победы в Неаполе с начала сезона во всех турнирах.

Начал Элмас дальним ударом. Зоммер вытащил в прыжке. Элмас продолжил прорывом и ударом в ближний угол. Зоммер также продолжил. Между ними Тюрам получил вразрез и забил, но из минимального офсайда. После них Политано издали попал в перекладину. А Лаутаро Мартинес еле достал мяч, толкал его в упор, но Мерет отбил. В целом же мы видели сумасшедшую борьбу на высоких скоростях.

В итоге сыграли качество и характер. Или их недостаток. Заброс слева направо, Барелла получает уже в центре, сбрасывает немного назад, а Чалханоглу бьет с бешеной скоростью низом.



Второй тайм хозяева начали с решимостью отыграться. Требовали пенальти. Ачерби и вправду легко, но попал по ноге Осимхену. ВАР не вмешался, поскольку молчание Давиде Массы не было явной ошибкой. Эпизод продолжился, и Кварацхелия пробивал низом слева. Не попал! А гости тут же устроили контратаку, Барелла получил прострел от Лаутаро, устроил слалом между двумя защитниками в штрафной и забил в упор.

После второго пропущенного "Наполи" уже играл разобранно. С желанием и яростью, но без порядка. А "Интер" блестяще умеет пользоваться таким. Лаутаро был обязан замыкать прострел в контратаке с 11-ти метров не выше, а в створ. Барелла также должен был пробить точнее с линии штрафной. Очередная контратака - и Куадрадо простреливает, а Тюрам замыкает.

Также Осимхен замыкал навес головой и чуть-чуть не попал. Пробивал он и в упор и Зоммер на инстинкте вытащил. Хотя там в итоге свистнули офсайд. Да и в целом ощущения возможного камбека не было.

"Интер" остается на первом месте, не пропуская "Ювентус". А "Наполи" позволяет "Роме" сравняться с собой по очкам на четвертом. В следующем туре команда Мадзарри как раз и едет в гости к "Юве". Уже в пятницу. Нужно собираться быстро после этого разгрома.