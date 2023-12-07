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Кубок Италии. Фиорентина спаслась в самой концовке основного времени и выиграла серию пенальти

Италия

Ожидаемо веселый матч

Кубок Италии. Фиорентина спаслась в самой концовке основного времени и выиграла серию пенальти

Corriere Dello Sport

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. 1/8 финала

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Парма" 2:2 (4:1 пен.)

Голы: Нзола 83, Соттил 90 (пен.) - Бернабе 21, Бонни 23

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Кубок Италии Фиорентина (Флоренция) Парма
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