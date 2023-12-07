Италия
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Кубок Италии. Фиорентина спаслась в самой концовке основного времени и выиграла серию пенальти
Ожидаемо веселый матч
Corriere Dello Sport
Кубок Италии. 1/8 финала
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Парма" 2:2 (4:1 пен.)
Голы: Нзола 83, Соттил 90 (пен.) - Бернабе 21, Бонни 23
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