Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус может подписать полузащитника Лацио
Игрок может перейти в клуб как свободный агент
х
"Ювентус" рассматривает бразильского полузащитника Фелипе Андерсона как потенциального свободного агента на следующий сезон.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Лацио" пока не договорился с футболистом о продлении контракта. Этим может воспользоваться "Ювентус" и предложить Андерсону сделку.
В этом сезоне Андерсон сыграл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
???????? Felipe Anderson, out of contract in June with Lazio and there’s still no deal in place to sign new contract at this stage.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2023
Juventus are among clubs monitoring the Brazilian winger as potential free agent solution for next season. @MatteMoretto ???????? pic.twitter.com/yyAGf7QQlh
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо - Металлист 1925 4:2. Создали проблемы сами себе
- Динамо - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Без Дмитренко. Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира
- Реал и Жирона имеют одинаковое количество очков, Барселона третья. Турнирная таблица Ла Лиги
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО