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Ювентус – Наполи: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC
8 декабря состоится центральный матч 15-го тура Серии А 2023/24. Туринский Ювентус, который в случае победы возглавит турнирную таблицу, будет принимать действующего чемпиона Наполи.
Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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