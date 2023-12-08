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Ювентус – Наполи: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Италия

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Ювентус – Наполи: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

8 декабря состоится центральный матч 15-го тура Серии А 2023/24. Туринский Ювентус, который в случае победы возглавит турнирную таблицу, будет принимать действующего чемпиона Наполи.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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