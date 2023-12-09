Италия
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Серия А. Лацио вновь не побеждает в гостях и рискует вновь вылететь из Топ-10
1:1 в Вероне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 15-й тур Верона. "Маркантонио Бентегоди" "Эллас Верона" - "Лацио" 1:1 Голы: Анри 70 - Дзакканьи 24 Удаление: Дуда 77 (Э, вторая желтая)
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