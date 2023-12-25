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Капитан Лацио рискует пропустить Суперкубок Италии
Футболист выбыл из строя из-за травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренерский штаб "Лацио" не сможет рассчитывать в ближайшее время на нападающего Чиро Иммобиле. 33-летний футболист получил повреждение в матче Серии А против "Эмполи" (2:0).
По информации источника, медицинское обследование выявило у форварда травму правого бедра. Ожидается, что капитан "орлов" пропустит около 20 дней.
В "Лацио" рассчитывают, что Чиро успеет восстановиться к поединку Суперкубка Италии, который пройдет с 18 по 25 января.
В текущем сезоне Иммобиле отыграл 23 матча за "Лацио" во всех турнирах, в которых забил 7 голов.
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