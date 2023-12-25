Капитан Лацио рискует пропустить Суперкубок Италии

Тренерский штаб "Лацио" не сможет рассчитывать в ближайшее время на нападающего Чиро Иммобиле. 33-летний футболист получил повреждение в матче Серии А против "Эмполи" (2:0).

По информации источника, медицинское обследование выявило у форварда травму правого бедра. Ожидается, что капитан "орлов" пропустит около 20 дней.

В "Лацио" рассчитывают, что Чиро успеет восстановиться к поединку Суперкубка Италии, который пройдет с 18 по 25 января.

В текущем сезоне Иммобиле отыграл 23 матча за "Лацио" во всех турнирах, в которых забил 7 голов.