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Капитан Лацио рискует пропустить Суперкубок Италии

Италия

Футболист выбыл из строя из-за травмы

Капитан Лацио рискует пропустить Суперкубок Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренерский штаб "Лацио" не сможет рассчитывать в ближайшее время на нападающего Чиро Иммобиле. 33-летний футболист получил повреждение в матче Серии А против "Эмполи" (2:0).

По информации источника, медицинское обследование выявило у форварда травму правого бедра. Ожидается, что капитан "орлов" пропустит около 20 дней.

В "Лацио" рассчитывают, что Чиро успеет восстановиться к поединку Суперкубка Италии, который пройдет с 18 по 25 января.

В текущем сезоне Иммобиле отыграл 23 матча за "Лацио" во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

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Источник:
Sport.Sky.It
Опубликовал: Алина Ерофеева
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