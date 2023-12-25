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"Важное решение для итальянского футбола". Агент Осимхена объяснил, почему футболист продлил контракт с Наполи

Италия
Обновлено

Виктор Осимхен остался в итальянском клубе

"Важное решение для итальянского футбола". Агент Осимхена объяснил, почему футболист продлил контракт с Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент нападающего "Наполи" Виктора Осимхена Роберто Календа прокомментировал продление игроком контракта с итальянским клубом.

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"Виктору хорошо в "Наполи", он хочет побеждать с этим клубом. Футболист не только говорил об этом, но и доказывал это на игровом поле. Мы только что заключили важное решение для итальянского футбола, продлили контракт. Давайте наслаждаться этим!"

Осимхен играет за "Наполи" с 2020 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро.

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Источник:
itasportpress
Опубликовал: Екатерина Власова
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