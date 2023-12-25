Интер хочет арендовать вингера бельгийского клуба

Итальянский "Интер" хочет арендовать игрока "Брюгге" Теджона Бьюкенена. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации, итальянцы собираются арендовать 24-летнего вингера с правом выкупа. Сам канадец хочет покинуть нынешний клуб и уже согласовал с "Интером" личный контракт, который рассчитан на четыре сезона.

Теджон Бьюкен сыграл 20 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста во всех турнирах в этом сезоне.