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Президент Наполи: Седьмое место в Чемпионате Италии - моя вина
Аурелио Де Лаурентис извинился перед зрителями
alfredopedulla
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис извинился перед зрителями за седьмую позицию в турнирной таблице Чемпионата Италии.
"Все, что произошло до этого момента - мая вина. Вы не можете обвинять игроков или тренера, я беру ответственность на себя. Я должен извиниться перед неаполитанцами и болельщиками за нашу позицию в турнирной таблице. Но чемпионат еще длинный, мы все исправим".
Сегодня, 29 декабря, "Наполи" сыграли в ничью против "Монцы" (0:0) в матче 18-го тура Серии А.
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Источник:alfredopedulla
Опубликовал: Екатерина Власова
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