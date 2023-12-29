Президент Наполи: Седьмое место в Чемпионате Италии - моя вина

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис извинился перед зрителями за седьмую позицию в турнирной таблице Чемпионата Италии.

"Все, что произошло до этого момента - мая вина. Вы не можете обвинять игроков или тренера, я беру ответственность на себя. Я должен извиниться перед неаполитанцами и болельщиками за нашу позицию в турнирной таблице. Но чемпионат еще длинный, мы все исправим".