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Серия А. Скромная, но важная победа Аталанты
1:0 над "Лечче"
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 18-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Лечче" 1:0
Гол: Лукман 58
Претенденты на третье-четвертое места крайне нестабильны, совершенно не впечатляют. Кажется, что не способны выдать удачные серии. Сегодня "Аталанта" победила и оформила три победы в четырех последних матчах лиги, но одновременно это же три победы и три поражения в последних шести, три победы, четыре поражения и ничья в последних восьми. Кто поручится, что это начало спурта, а не очередное колебание?
Бергамцы могут заявлять, что заслужили сегодня победу, поскольку владели мячом 62 процента времени и создали гораздо больше опасных моментов. "Лечче" может заявлять, что по ударам по воротам и в целом, и в створ почти не уступил, выглядел достойно и заслуживал ничью. Гипотетические заявления обеих логичны. "Аталанта" была ближе к победе. Но какой-либо переворот эта победа не принесла.
Хозяева и вправду были ближе. Скамакка слета попадал в стойку. Баширотто тащил с линии после ошибки своего вратаря. Пашалич с острого угла попал в перекладину. Фальконе отбил ногами удар Лукмана. Но и удар Кабы издали Карнезекки отбил с трудом, а Руджери чуть не переправил в собственные ворота. Крстович запорол выход один-на-один. Пикколи с полулета был близок.
Единственный гол забил Лукман. Он подхватил мяч метрах в 22-ух от ворот и пробил в нижний угол. Защитники мешали Фальконе видеть, но все же он мог отбить этот удар.
"Аталанта" на шестом месте в четырех очках позади третьего-четвертого, но тур еще не завершен. Лучше не будет, а может быть хуже. "Лечче" же в начале второго десятка.
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