Золотой мальчик-2016. Ренату Санчеш готов покинуть Рому в январе, но ПСЖ он не нужен

Португальский полузащитник "Ромы" Ренату Санчеш готов покинуть итальянскую команду. Об этом сообщает Николо Скира.

Он может покинуть римлян во время январского трансферного окна. Хавбек близок к возвращению в "Пари Сен-Жермен".

Однако в парижском клубе на него не рассчитывают. ПСЖ хочет продать футболиста. Одним из вариантов продолжения карьеры является "Галатасарай": агенты предложили Санчеша стамбульцам.

Португалец выступает за “Рому” на правах аренды из ПСЖ. На его счету один гол в девяти матчах под руководством Моуриньо. Но на поле он провел всего 228 минут.

Напомним, что в 2016 году Ренату Санчеш выиграл награду Golden Boy.