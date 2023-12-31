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Золотой мальчик-2016. Ренату Санчеш готов покинуть Рому в январе, но ПСЖ он не нужен
Не пошла карьера должным образом
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский полузащитник "Ромы" Ренату Санчеш готов покинуть итальянскую команду. Об этом сообщает Николо Скира.
Он может покинуть римлян во время январского трансферного окна. Хавбек близок к возвращению в "Пари Сен-Жермен".
Однако в парижском клубе на него не рассчитывают. ПСЖ хочет продать футболиста. Одним из вариантов продолжения карьеры является "Галатасарай": агенты предложили Санчеша стамбульцам.
Португалец выступает за “Рому” на правах аренды из ПСЖ. На его счету один гол в девяти матчах под руководством Моуриньо. Но на поле он провел всего 228 минут.
Напомним, что в 2016 году Ренату Санчеш выиграл награду Golden Boy.
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