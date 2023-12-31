  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Золотой мальчик-2016. Ренату Санчеш готов покинуть Рому в январе, но ПСЖ он не нужен
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Золотой мальчик-2016. Ренату Санчеш готов покинуть Рому в январе, но ПСЖ он не нужен

Италия

Не пошла карьера должным образом

Золотой мальчик-2016. Ренату Санчеш готов покинуть Рому в январе, но ПСЖ он не нужен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский полузащитник "Ромы" Ренату Санчеш готов покинуть итальянскую команду. Об этом сообщает Николо Скира.

Он может покинуть римлян во время январского трансферного окна. Хавбек близок к возвращению в "Пари Сен-Жермен".

Однако в парижском клубе на него не рассчитывают. ПСЖ хочет продать футболиста. Одним из вариантов продолжения карьеры является "Галатасарай": агенты предложили Санчеша стамбульцам.

Португалец выступает за “Рому” на правах аренды из ПСЖ. На его счету один гол в девяти матчах под руководством Моуриньо. Но на поле он провел всего 228 минут.

Напомним, что в 2016 году Ренату Санчеш выиграл награду Golden Boy.

По теме
yellow-arrow
Ювентус - Рома 1:0. Обзор матча и видео гола и видео гола
yellow-arrow
Моуриньо о поражении с Ювентусом: Мы создали действительно больше моментов, чем кто-либо
yellow-arrow
Серия А. Ювентус - Рома 1:0. Классика Аллегри победила Моуриньо
Галатасарай (Стамбул) Рома (Рим) Пари Сен-Жермен Ренату Саншеш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости