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Аталанта подписала центрального защитника Верони- Инсайдер
Контракт рассчитан до 2028 года
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"Аталанта" подписала центрального защитника "Верони" Исака Гина. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
24-летний футболист подписал соглашение до июня 2028 года. Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро. Исак сегодня, 1 января, прошел медицинское обследование в новом клубе.
Гин сыграл 11 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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