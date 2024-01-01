Аталанта подписала центрального защитника Верони- Инсайдер

"Аталанта" подписала центрального защитника "Верони" Исака Гина. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

24-летний футболист подписал соглашение до июня 2028 года. Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро. Исак сегодня, 1 января, прошел медицинское обследование в новом клубе.

Гин сыграл 11 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.