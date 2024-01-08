Артуро Видаль: Мхитарян? Как может этот идиот играть вместо Алексиса?

Артуро Видаль посоветовал Алексису Санчесу покинуть "Интер".

"Алексис, если ты меня слышишь, уходи из "Интера", пожалуйста.

Ему не стоило возвращаться в "Интер", это обременительно. Стоило перейти в клуб, в котором он получал бы удовольствие от игры, в котором его любили бы, но он упрямый.

Мхитарян? Как может этот идиот играть вместо Алексиса? Он играет, а Алексис - нет, это сводит с ума.

Лаутаро - хороший футболист, но Алексис должен играть в этой команде. Это злит меня, как можно держать Алексиса вне поля до 81-й минуты? Я бы предпочел наблюдать за ним в "Ривер Плейт", а не в "Интере". Он счастлив только тогда, когда играет, поэтому он несчастлив.

А его партнеры по команде не превосходят его, но тренер [Симоне Индзаги] просто не хочет его выпускать", - сказал многолетний партнер Санчеса по сборной Чили, выступающий сейчас за "Атлетико Паранаэнсе", во время эфира на Twitch.