Марио Балотелли хочет вернуться в Серию А

Нападающий "Аданы Демирспор" Марио Балотелли хочет вернуться в чемпионат Италии. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

33-летний форвард мотивирован вернуться в Серию А, и поэтому он стремится обеспечить себе место в сборной Италии на Евро-2024.

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Как информируют итальянские СМИ, "Удинезе" и "Эмполи" рассмотрят возможность трансфера Балотелли, учитывая его желание играть в высшем дивизионе.