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Марио Балотелли хочет вернуться в Серию А

Италия
Обновлено

Некоторые клубы заинтересовались нападающим

Марио Балотелли хочет вернуться в Серию А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аданы Демирспор" Марио Балотелли хочет вернуться в чемпионат Италии. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

33-летний форвард мотивирован вернуться в Серию А, и поэтому он стремится обеспечить себе место в сборной Италии на Евро-2024.

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Как информируют итальянские СМИ, "Удинезе" и "Эмполи" рассмотрят возможность трансфера Балотелли, учитывая его желание играть в высшем дивизионе.

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Марио Балотелли
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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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