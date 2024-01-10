Италия
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Марио Балотелли хочет вернуться в Серию А
Некоторые клубы заинтересовались нападающим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аданы Демирспор" Марио Балотелли хочет вернуться в чемпионат Италии. Об этом сообщает издание Foot Mercato.
33-летний форвард мотивирован вернуться в Серию А, и поэтому он стремится обеспечить себе место в сборной Италии на Евро-2024.
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Как информируют итальянские СМИ, "Удинезе" и "Эмполи" рассмотрят возможность трансфера Балотелли, учитывая его желание играть в высшем дивизионе.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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