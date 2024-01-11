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Сарри повторил достижение Эрикссона, обыграв Рому четыре раза в шести первых матчах

Италия
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Лацио одолел Рому в матче 1/4 финала Кубка Италии

Сарри повторил достижение Эрикссона, обыграв Рому четыре раза в шести первых матчах

Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду, 10 января, "Лацио" одолел "Рому" в матче 1/4 финала Кубка Италии - 1:0. Таким образом, главный тренер команды Маурицио Сарри стал первым специалистом со времен Свена-Йорана Эрикссона, которому удалось обыграть самого принципиального соперника в четырех из шести первых встреч.

До четвертьфинального матча Кубка Италии соперники при Сарри встречались исключительно в рамках Серии А. "Лацио" трижды обыгрывал "Рому" (3:2, 1:0, 1:0) и однажды разгромно уступил (0:3). Также команды один раз сыграли вничью (0:0).

Напомним, Сарри возглавил "Лацио" в 2021 году. Сейчас "Лацио" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Римской команде удалось набрать 30 очков после 19 туров.

Свой следующий матч "Лацио" проведет в воскресенье, 14 января. Команда Сарри в родных стенах встретится с "Лечче" в рамках 20-го тура Серии А.

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Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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