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Хавбек Милана присоединится к Фенербахче - Инсайдер
Раде Крунич вскоре должен пройти медицинский осмотр
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Милана" Раде Крунич присоединится к турецкому "Фенербахче". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Сейчас все бумаги для трансфера футболиста готовы. Крунич завтра, 12 января, поедет в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование.
30-летний игрок с августа хотел присоединиться к "Фенербахче" и даже не рассматривал других вариантов.
В Серии А в этом сезоне Раде Крунич сыграл 10 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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