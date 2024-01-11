Хавбек Милана присоединится к Фенербахче - Инсайдер

Полузащитник "Милана" Раде Крунич присоединится к турецкому "Фенербахче". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас все бумаги для трансфера футболиста готовы. Крунич завтра, 12 января, поедет в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование.

30-летний игрок с августа хотел присоединиться к "Фенербахче" и даже не рассматривал других вариантов.

В Серии А в этом сезоне Раде Крунич сыграл 10 матчей и не отметился никакими результативными действиями.