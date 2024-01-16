Милан стал первой командой в Серии А, за которую забили сразу три разных француза в одном матче

14 января "Милан" обыграл "Рому" со счетом 3:1 в 20-м туре чемпионата Италии.

За красно-черных голами отметились защитники Ясин Адли и Тео Эрнандес, а также нападающий Оливье Жиру. Таким образом, "Милан" стал первым клубом в истории Серии А, за которую забили три разных француза в одном матче, сообщает Opta Sport.

После 20 туров "Милан" занимает третье место в Серии А с 46 очками. Лидирует в чемпионате "Интер" (51 очко).

Следующий матч "Милан" проведет в гостях с "Удинезе". Встреча на стадионе "Дачия Арена" состоится 20 января.