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Милан стал первой командой в Серии А, за которую забили сразу три разных француза в одном матче

Италия

После 20 туров Милан занимает третье место в Серии А

Милан стал первой командой в Серии А, за которую забили сразу три разных француза в одном матче

ANSA

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14 января "Милан" обыграл "Рому" со счетом 3:1 в 20-м туре чемпионата Италии.

За красно-черных голами отметились защитники Ясин Адли и Тео Эрнандес, а также нападающий Оливье Жиру. Таким образом, "Милан" стал первым клубом в истории Серии А, за которую забили три разных француза в одном матче, сообщает Opta Sport.

После 20 туров "Милан" занимает третье место в Серии А с 46 очками. Лидирует в чемпионате "Интер" (51 очко).

Следующий матч "Милан" проведет в гостях с "Удинезе". Встреча на стадионе "Дачия Арена" состоится 20 января.

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Оливье Жиру Милан
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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