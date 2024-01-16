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Вместо Моуриньо. Рома назначила легенду клуба новым главным тренером
Уже официально
Фото: asroma.com
"Рома" объявила о назначении Даниэле Де Росси на пост главного тренера команды.
Контракт с итальянцем будет действовать до 30 июня 2024 года.
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Де Росси - воспитанник "Ромы". Он выступал за "волков" с 2002 по 2019 год. За этот период он принял участие в 616 матчах во всех турнирах, в которых отметился 63 голами и 60 результативными передачами. Полузащитник дважды выигрывал с римлянами Кубок Италии, а также один раз завоевал Суперкубок страны.
В последние годы 40-летний специалист работал в тренерском штабе Роберто Манчини в сборной Италии, а также возглавлял итальянский СПАЛ.
Напомним, несколькими часами ранее "Рома" уволила Жозе Моуриньо.
L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024.— AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024
Bentornato a casa, Daniele! ????❤️
???? https://t.co/S5B8jUnZ4K#ASRoma pic.twitter.com/tDGZbWqDwM
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