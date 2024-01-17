Торино хочет подписать бразильского защитника

Итальянский "Торино" хочет подписать защитника "Гремио" Куябано. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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По информации инсайдера, клуб сделал предложение по трансферу игрока в размере 1,5 миллиона евро плюс бонусы. "Торино" уверен, что сделка будет заключена.

Куябано за всю свою карьеру сыграл 22 матча, забил 4 гола и отдал 1 ассист.