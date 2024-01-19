  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хотим выиграть Суперкубок Италии снова. Симоне Индзаги - о матче с Лацио
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хотим выиграть Суперкубок Италии снова. Симоне Индзаги - о матче с Лацио

Италия

Главный тренер Интера высказался о предстоящем полуфинале

Хотим выиграть Суперкубок Италии снова. Симоне Индзаги - о матче с Лацио

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем полуфинале Суперкубка Италии с "Лацио".

"Суперкубок - это первая цель сезона, мы выигрывали его в последние два года и хотим выиграть его снова. Но, кроме "Интера", есть "Наполи", "Фиорентина" и "Лацио", у которых такие же амбиции.

Мы постараемся сделать все возможное, зная, что завтра нам придется встретиться с "Лацио", который находится на позитивной волне и в последней выигранной игре создал нам трудности. Формат изменился, он новый для всех, начиная с нас, тренеров: мы должны будем думать о завтрашней игре, мы знаем, что дополнительного времени не будет, поэтому будем готовиться к пенальти", - Индзаги.

Матч между командами состоится сегодня, 19 января, на стадионе "Аль-Авваль Парк" (Саудовская Аравия), начало в 21:00.

"Интер" выигрывает Суперкубок Италии последние два сезона. В 2021 году команда Индзаги обыграла со счетом 2:1 "Ювентус", а в 2022 году уверенно одержала победу над "Миланом" (3:0).

Читайте также Интер - Лацио. Анонс и прогноз матча Суперкубка Италии на 19.01.2024
По теме
yellow-arrow
Неожиданный герой. Наполи — Фиорентина 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Интер - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Италии
yellow-arrow
Агент Моуриньо: Жозе - тренер для топ-команд, он выиграл 26 трофеев и выиграет еще
Интер (Милан) Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
gazzetta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости