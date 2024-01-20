Бразильский защитник покинет Ювентус после девяти лет в клубе

Бразильский левый защитник Алекс Сандро покинет "Ювентус" в конце текущего сезона. Об этом сообщает Николо Скира.

Его контракт истекает следующего июня. Стороны не будут продлевать соглашение.

Пока известно о заинтересованности некоторых бразильских и турецких клубов в услугах 32-летнего защитника. Они хотят подписать Сандро в июле, когда футболист будет в статусе свободного агента.

Алекс выступает за "Ювентус" с 2015 года. Тогда “Порту” продал защитника итальянскому клубу за 28 миллионов евро.

В общей сложности на его счету 316 матчей в составе "старой сеньоры". Вместе с командой бразилец завоевал 11 титулов.