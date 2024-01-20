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Бразильский защитник покинет Ювентус после девяти лет в клубе

Италия

Его ждут в родном чемпионате и в Турции

Бразильский защитник покинет Ювентус после девяти лет в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский левый защитник Алекс Сандро покинет "Ювентус" в конце текущего сезона. Об этом сообщает Николо Скира.

Его контракт истекает следующего июня. Стороны не будут продлевать соглашение.

Пока известно о заинтересованности некоторых бразильских и турецких клубов в услугах 32-летнего защитника. Они хотят подписать Сандро в июле, когда футболист будет в статусе свободного агента.

Алекс выступает за "Ювентус" с 2015 года. Тогда “Порту” продал защитника итальянскому клубу за 28 миллионов евро.

В общей сложности на его счету 316 матчей в составе "старой сеньоры". Вместе с командой бразилец завоевал 11 титулов.

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Ювентус (Турин) Алекс Сандро
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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