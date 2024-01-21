Серия А. Ювентус выходит на первое место

Серия А. 21-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Ювентус" 0:3

Голы: Влахович 59, 68, Бремер 85

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Понграчич, Галло (Доргу 66), Рамадани, Каба, Х. Гонсалес (Блен 60), Уден (Пьеротти 66), Алмквист (Сансоне 72), Крстович (Пикколи 72)

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо (Сандро 81), Локателли, Миретти (Веа 57), МакКенни, Костич (Илинг-Джуниор 74), Влахович, Йилдиз (Милик 74)

Предупреждения: Каба 89 - МакКенни 22

Главный арбитр: Даниэле Довери

"Ювентус" получил шанс подойти к матчу против "Интера" четвертого февраля на первом месте даже без потерь очков последнего. Дело в том, что последний занят в Суперкубке и свой матч 21-го тура доиграет лишь в конце февраля. Так что "бьянконери" остается победить "Лечче" и "Эмполи" - и Дерби Италии они будут играть, глядя на "нерадзурри" сверху. Первая часть задания была сегодня выполнена.

Выезд в Лечче мог быть проблемным. Местная команда проиграла дома в лиге лишь два матча из десяти и ни одного из последних четырех. В тех четырех сыграв вничью с "Миланом" и "Болоньей". В гостях неделю назад превзошла "Лацио" по всем важным ТТД и проиграла лишь со счетом 0:1, проиграла и "Аталанте" с таким. Массимилиано Аллегри предостерегал против нее, называл хорошей и очень неудобной.

Она была очень неудобной в первые 58 минут. Выдержала довольно мощный стартовый натиск "Ювентуса", когда Влахович замкнул неточно, Крстович выбил с линии своих ворот, а Костич слева не попал. Затем завязала равную жесткую игру, и тот же Крстович должен был попадать с шести метров, а Уден - слета.

Второй тайм начался похоже на первый. МакКенни головой пробил слабо и в Фальконе, Влахович также головой не попал. "Лечче" вроде выдержал, даже начал давить. Но пропустил контратаку. Йилдиз прорвался, пробил из-за пределов штрафной. Фальконе отбил в сторону, и все почему-то застыли. Кроме Камбиазо. Андреа забросил слева, Влахович пробил слета с отскоком от газона - и попал.

Хозяева пытались отыграться, перевели игру к воротам Щенсны. Но вновь прозевали выпад соперника. МакКенни слева замкнул головой пас справа, а Влахович успел коснуться его на линии ворот и записать гол на свое имя. Теперь у него шесть плюс два ассиста в пяти последних матчах лиги. А в итоге даже вышел разгром. Бремер замкнул штрафной удар с фланга мощным ударом головой.

Серия нового лидера лиги без поражений началась тяжелой победой дома над "Лечче". Тогда Милик затолкал почти на той же минуте, что забил первый сегодня Влахович. Но тогда больше никто не забивал, а в перерыве болельщики освистывали свой "Ювентус". Но с тех пор он явно вырос. И сегодня даже добыл второй 3:0 в лиге подряд после 11-ти туров подряд без побед с разницей более одного мяча.

В целом серия "Юве" без поражений в лиге составляет уже 16 матчей - 13 побед и три ничьи. Плюс две разгромные победы в двух матчах Кубка. В сущности, разгром "Лечче" - четвертый в пяти последних матчах во всех турнирах. 6:1, 2:1, 4:0, 3:0, 3:0. Сам же "Лечче" остается с одним очком в пяти последних матчах лиги, с одной победой в последних 16-ти и в четырех очках над зоной вылета.