  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо отклонил предложение Аль-Шабаба возглавить клуб
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо отклонил предложение Аль-Шабаба возглавить клуб

Италия
Обновлено

Португалец ждет других предложений

Моуриньо отклонил предложение Аль-Шабаба возглавить клуб

AS Roma

Новина українською

Жозе Моуриньо отклонил предложение саудовского клуба "Аль-Шабаб" возглавить команду после того, как на прошлой неделе его уволили из "Ромы".

По информации издания Goal, несколько дней назад Моуринью и "Аль-Шабаб" вели переговоры о переезде в Саудовскую Аравию. Но тренер отклонил предложение, он ждет других вариантов, которые будут его мотивировать.

Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций-2021/22.

Читайте такжеПиоли: Нам нужно стараться побеждать как можно чаще
По теме
yellow-arrow
Милан хочет подписать хавбека Удинезе
yellow-arrow
Ультрас Удинезе заявили, что расизма в адрес Меньяна не было: В соцсетях или по ТВ что-то говорят, и все верят?
yellow-arrow
Потенциально много Мудрика, Жирона в разных турнирах и Коваленко против Юве. Расписание футбола на 22 - 28 января
Жозе Моуриньо Аль-Шабаб (Эр-Рияд) Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости