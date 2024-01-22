Моуриньо отклонил предложение Аль-Шабаба возглавить клуб

Жозе Моуриньо отклонил предложение саудовского клуба "Аль-Шабаб" возглавить команду после того, как на прошлой неделе его уволили из "Ромы".

По информации издания Goal, несколько дней назад Моуринью и "Аль-Шабаб" вели переговоры о переезде в Саудовскую Аравию. Но тренер отклонил предложение, он ждет других вариантов, которые будут его мотивировать.

Моуриньо возглавил "Рому" летом 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций-2021/22.