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Индзаги - о победе в Суперкубке Италии: Рад за ребят, болельщиков и клуб

Италия

Тренер высказался о победе в Суперкубке

Индзаги - о победе в Суперкубке Италии: Рад за ребят, болельщиков и клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

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Симоне Индзаги высказался о победе в Суперкубке Италии.

"Интер" стал обладателем трофея, обыграв "Наполи" в финальном матче (1:0).

"Отдам должное "Наполи", они провели великолепный матч. Они очень хорошо защищались вдесятером, они сражались как львы.

Я поздравляю свою команду, для всех было чем-то новым сыграть полуфинал всего 60 часов назад. Мы очень хорошо защищались и могли выйти вперед раньше.

Я рад за ребят, за болельщиков, за клуб, который все эти 3 года, даже несмотря на трудности, всегда был рядом. Но самое главное - это преданность болельщикам, даже ребята сразу подошли к нашим фанатам.

Желтая Барелли? Он допустил ошибку, он первый это понял. Ему нужно совершенствоваться в таких моментах, он это знает. Рефери принимает решение, и он должен это принять. Он стал лучше, но ему еще нужно совершенствоваться. Мы потеряли его на следующий матч", - сказал главный тренер "Интера".

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Источник:
marifcinter
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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