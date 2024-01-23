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Индзаги - о победе в Суперкубке Италии: Рад за ребят, болельщиков и клуб
Тренер высказался о победе в Суперкубке
Getty Images / Global Images Ukraine
Симоне Индзаги высказался о победе в Суперкубке Италии.
"Интер" стал обладателем трофея, обыграв "Наполи" в финальном матче (1:0).
"Отдам должное "Наполи", они провели великолепный матч. Они очень хорошо защищались вдесятером, они сражались как львы.
Я поздравляю свою команду, для всех было чем-то новым сыграть полуфинал всего 60 часов назад. Мы очень хорошо защищались и могли выйти вперед раньше.
Я рад за ребят, за болельщиков, за клуб, который все эти 3 года, даже несмотря на трудности, всегда был рядом. Но самое главное - это преданность болельщикам, даже ребята сразу подошли к нашим фанатам.
Желтая Барелли? Он допустил ошибку, он первый это понял. Ему нужно совершенствоваться в таких моментах, он это знает. Рефери принимает решение, и он должен это принять. Он стал лучше, но ему еще нужно совершенствоваться. Мы потеряли его на следующий матч", - сказал главный тренер "Интера".
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