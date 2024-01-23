Виктор Осимхен: Я уже принял решение относительно своего будущего

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен заявил, что уже принял решение относительно своего будущего.

"Думаю, 60% людей вспоминают о слухах, которые связаны с Премьер-лигой. Она одна из крупнейших лиг в мире. Но я хочу завершить сезон с сильным "Наполи", а затем принять решение, которое я уже принял для себя".

Виктор Осимхен присоединился к итальянскому клубу в 2020 году из "Лилля". Трансферная стоимость игрока составляла 75 миллионов евро.