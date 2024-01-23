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Виктор Осимхен: Я уже принял решение относительно своего будущего
Нападающий Наполи поделился своими мыслями
transfermarkt
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен заявил, что уже принял решение относительно своего будущего.
"Думаю, 60% людей вспоминают о слухах, которые связаны с Премьер-лигой. Она одна из крупнейших лиг в мире. Но я хочу завершить сезон с сильным "Наполи", а затем принять решение, которое я уже принял для себя".
Виктор Осимхен присоединился к итальянскому клубу в 2020 году из "Лилля". Трансферная стоимость игрока составляла 75 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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