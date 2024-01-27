Берарди получил травму - он пропустит около месяца

Нападающий "Сассуоло" Доменико Берарди в четверг, 25-го января, получил на тренировке травму. Обследование выявило повреждение медиального мениска. Уже на следующий день было осуществлено хирургическое вмешательство, сообщает "Сассуоло".

Главный тренер команды Алессио Дионизи заявил на пресс-конференции, что игрок пропустит около месяца. В ближайшее время у "Сассуоло" запланированы матчи с "Монцой", "Болоньей", "Торино", "Аталантой" и "Эмполи".

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В текущем сезоне Берарди забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 17-ти матчах за "Сассуоло".