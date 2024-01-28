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Выше среднего. Статистический портал оценил игру Малиновского против Лечче
Высокая оценка для украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Руслан Малиновский в четвертый раз подряд провел полный матч в составе “Дженоа”. На этот раз его команда победила “Лечче”.
Статистический портал WhoScored оценил его игру в балле 7,01. Это пятый показатель в команде и седьмой в общем матче.
Малиновский за 90 минут пробил шесть раз – это лучший показатель среди двух команд и практически треть всех ударов (19) “Дженоа”. Также на его счету две выигранные защитные борьбы, 36 точные передачи с 43 (84%), два фола и одна потеря мяча.
Этот матч стал для Руслана 21 за "Дженоа" и 19 в том числе в текущем розыгрыше чемпионата Италии.
"Генуэзцы" благодаря победе закрепились на 11 месте Серии А. Следующий матч команда проведет 3 февраля против "Эмполи", за который выступает Виктор Коваленко.
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