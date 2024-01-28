Серия А. Фиорентина - Интер 0:1. Чемпионская победа

Серия А. 22-ой тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер" 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес 14

Нереализованный пенальти: Н. Гонсалес 78 (вратарь)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Фараони, Раньери, Кварта, Паризи (Миленкович 90), Артур (М. Лопес 46), Данкан (Мандрагора 83), Бонавентура, Иконе (Н. Гонсалес 61), Бельтран (Барак 83), Нзола

"Интер": Зоммер, Павар (Биссек 83), Де Фрай, А. Бастони (Ачерби 61), Дармиан (Думфриз 61), Асллани, Фраттези, Мхитарян, Аугусто, Тюрам (Арнаутович 61), Лаутаро Мартинес (Санчес 78)

Предупреждения: Иконе 45+3 - А. Бастони 42, Зоммер 76, Павар 82

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

"Ювентус" мог рассчитывать на подход к Дерби Италии четвертого февраля даже с преимуществом в четыре очка. В 22-ом туре он играл дома против команды из зоны вылета, "Интер" же ехал на тяжелый выезд к четвертой команде лиги, а 21-ый тур уже пропустил из-за Суперкубка. Но в итоге получилось, что даже "Интер" подойдет к Дерби лидером.

Сегодня в гостях у "Фиорентины" "нерадзурри" добыли чемпионскую победу. Из тех, которые приносят Скудетто. Кстати, похожую на победу "Ювентуса" здесь же в ноябре. Гол в первые 15 минут, а затем сидение в обороне до конца. Правда, "Интер" сидел далеко не так глубоко, как "Юве". Но зато избежал пропущенного с пенальти.

Достижение миланцев тем более впечатляет, что играли без столпов центра поля - Хакана Чалханоглу и Николо Бареллы. Их отсутствие, несоменно, ощущалось. Но очки не отобрало. Ощущалась и усталость после тяжелого финала Суперкубка в понедельник в Саудовской Аравии. И тогда, и сейчас "Интер" не впечатлил. Но и тогда, и сейчас добыл 1:0.

И тогда, и сейчас забил Лаутаро Мартинес. В лиге это уже его 19-ый гол в сезоне. "Фиорентина" начала агрессивно, но "Интер" - опаснее. Сам Лаутаро пробивал с рикошетом неточно. Затем Тюрам прорвался справа, выложил Аугусто, блестящий подкат Фараони выбил на угловой. С которого на ближней стойке аргентинец замкнул навес Асллани головой.

"Фиорентина" не отчаивалась, а пыталась сравнять. Доминировала, выиграла первый тайм по ударам по воротам со счетом 8:3. Как всегда, не хватало точности в решающий момент, реализации. Защитники бросались под удары. А опасность вновь создал "Интер". Терраччьяно отбил удар Фраттези с линии штрафной.

Ближе к концу тайма "Фиорентина" наконец-то создала. Бонавентура развернулся в центре штрафной и бил под перекладину - Зоммер вытащил. Фараони нашел Нзолу - Бастони отчаянно заблокировал.

Следует отметить, что хозяева жаловались арбитру на два эпизода. Во-первых, голевой, считая, что Лаутаро отмахнулся от Паризи, и еще один, считая, что Бастони завалил Раньери. ВАР проверял оба, но не позвал Джанлуку Аурельяно. Спорные решения.

Второй тайм "Интер" начал интереснее, как и первый. Но бил далеко не так опасно. Затем "Фиорентина" прижала его к воротам. Но и она опасно не била. Нзола, Бельтран натыкались на рикошеты от защитников, и Зоммеру было просто брать.

Не было просто Яну на выходе. Однажды он зацепил мяч, но и заехал кулаком в голову Нзоле. Было заметно, что вся судейская бригада сомневается, но после просмотра видео пенальти был назначен. Однако его Нико Гонсалес, лучший бомбардир команды в лиге, вернувшийся после 44-ех дней травмы, исполнил позорно. Крайне слабо. Зоммер легко взял.

В концовке Нзола дважды прорывался с острого угла, но бил слабо и в Зоммера. А серию навесов прервали защитники.

Четвертая гостевая победа "Интера" над "Фиорентиной" подряд, чего никогда в истории не было. Шестая победа в восьми последних очных матчах в лиге на всех полях. Почти все эти победы не были простыми, но против "фиалок" всем и всегда тяжело. Против них интересует лишь победа. Тем более - если выводит на первое место перед Дерби Италии.

Сами же "фиалки"? Они не забивают в четвертом из пяти последних матчей во всех турнирах. В лиге не побеждают в третьем подряд. Из-за чего теряют четвертое место. Они будут жаловаться на арбитров, но прежде всего должны на самих себя.