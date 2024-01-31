  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Ювентус подписал аргентинского хавбека
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Ювентус подписал аргентинского хавбека

Италия

Контракт действует до конца этого сезона

Официально: Ювентус подписал аргентинского хавбека

Фото: twitter.com/juventusfc/Автор - невідомий

Новина українською

Туринский "Ювентус" подписал полузащитника "Саутгемптона" Карлоса Алькараса. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Соглашение в форме аренды и имеет опцию выкупа игрока. Контракт действует до конца этого сезона.

Алькарас присоединился к "Саутгемптону" в январе 2023 года. В этом сезоне Чемпионшипа сыграл 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Роксана Малиновская: В Генуе уже практически все знают Руслана, а от этого он чувствует себя увереннее
yellow-arrow
Официально: Дженоа выкупил у Марселя контракт Малиновского
yellow-arrow
Ювентус арендовал полузащитника Саутгемптона с правом выкупа за 40 млн евро - источник
Ювентус (Турин) Саутгемптон Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости