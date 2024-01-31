Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Ювентус подписал аргентинского хавбека
Контракт действует до конца этого сезона
Фото: twitter.com/juventusfc/Автор - невідомий
Туринский "Ювентус" подписал полузащитника "Саутгемптона" Карлоса Алькараса. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.
Соглашение в форме аренды и имеет опцию выкупа игрока. Контракт действует до конца этого сезона.
Алькарас присоединился к "Саутгемптону" в январе 2023 года. В этом сезоне Чемпионшипа сыграл 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Carlos Alcaraz arriva alla Juventus in prestito dal Southampton ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2024
Benvenuto, Carlos! ???? I dettagli dell'accordo ➡️ https://t.co/GKSnxOu2TM pic.twitter.com/oVEv7nTVaU
Популярное сейчас
- Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена
- Калитвинцев: Жеребьевку смотрели вместе с Буткевичем. Очень спокойно отнеслись
- Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику
- Стало известно, сколько Дженоа заплатит Марселю за выкуп контракта Малиновского
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО