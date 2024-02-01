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Ювентус продаст Кьезу, если он не продлит контракт. Судаков - в шорт-листе туринцев

Италия

Клуб определился с планом действий на случай ухода Федерико

Ювентус продаст Кьезу, если он не продлит контракт. Судаков - в шорт-листе туринцев

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Ювентус" определился с планом действий на случай ухода Федерико Кьезы. Срок действующего контракта вингера рассчитан до лета 2025 года. Пока что в переговорах о продлении нет прогресса.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" может продать Кьезу летом, если к тому моменту он не согласится подписать новый контракт.

Клуб уже выбрал игроков, которых может подписать на место Кьезы. В шорт-лист вошли Маттиа Дзакканьи ("Лацио"), Георгий Судаков ("Шахтер") и Доменико Берарди ("Сассуоло").

В этом сезоне итальянец забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах за "Ювентус".

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Ювентус (Турин) Федерико Кьеза Георгий Судаков
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Источник:
gazzetta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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